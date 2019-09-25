Esra Erol'da ortaya çıkan, Türkiye gündemine oturan Nail Kurt hakkında mahkeme kararını verdi 25.09.2019 19:38

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri tarafından ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programının canlı yayınında Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı.Yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba Nail Kurt'un para karşılığında kızını cinsel ilişkiye zorladığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından canlı yayına gelen polis ekipleri baba Nail Kurt'u gözaltına aldı. Türkiye gündemine oturan Nail Kurt ile ilgili mahkeme kararını verdi. İşte mahkemenin Nail Kurt kararı...