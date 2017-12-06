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Esra Erol'da kan donduran itiraf

05 Aralık 2017, Salı
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün canlı yayına bağlanan Hakkı İyi adında kişinin itirafı damga vurdu.
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