Esra Erol'da kan donduran itiraf

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Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına bugün canlı yayına bağlanan Hakkı İyi adında kişinin itirafı damga vurdu.
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