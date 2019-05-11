Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Vahide Teyze'yi arayan Süper Lig futbolcusu kim? 11.05.2019 16:56

Esra Erol'da gözyaşları sel oldu aktı. Kredi borcu olan Vahide Teyze, tüm Türkiye'yi üzdü. Esra Erol canlı yayınında Vahide Teyze'yi gören o Süper Lig yıldızı borçları kendisinin ödeyeceğini açıkladı. Peki Vahide Teyze'nin borçlarını ödeyen o Süper Lig yıldızı kim?