Esra Erol'da canlı yayınında büyük kavuşma! 6 aydır kaçırılan kızına kavuşan anne Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu 20.02.2019 17:35

Esra Erol'da canlı yayınında 41 yaşındaki Özlem Türkol ile 5 yaşındaki kızının 6 ay sonra kavuşma anı tüm Tükiye'yi gözyaşlarına boğdu. 3 çocuğunu toprağa verip kanser hastası olan Özlem Türkol, Esra Erol'da canlı yayınına katılıp, küçük kızını 13 yıl dini nikahlı yaşadığı 65 yaşındaki Mehmet Menderes'in kaçırdığını ifade etti.