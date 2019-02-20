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Esra Erol'da canlı yayınında büyük kavuşma! 6 aydır kaçırılan kızına kavuşan anne Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu

20.02.2019 17:35

Esra Erol'da canlı yayınında 41 yaşındaki Özlem Türkol ile 5 yaşındaki kızının 6 ay sonra kavuşma anı tüm Tükiye'yi gözyaşlarına boğdu. 3 çocuğunu toprağa verip kanser hastası olan Özlem Türkol, Esra Erol'da canlı yayınına katılıp, küçük kızını 13 yıl dini nikahlı yaşadığı 65 yaşındaki Mehmet Menderes'in kaçırdığını ifade etti.


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