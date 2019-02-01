Esra Erol'da canlı yayınında Emine Hanım, hiç görmediği ve bilmediği annesi Gülbiye Yürekli'yi ve babası Zeynel Selçuk'un fotoğrafını ilk kez gördü. Esra Erol ve ekibi, Gülbiye Hanım'ın İzmir Çiğli'de yaşadığı bilgisine ulaştı.
Esra Erol'da canlı yayınında bir mucize daha gerçek oldu! Emine hiç bilmediği annesi Gülbiye Yürekli'yi gördü!01 Şubat 2019, Cuma
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