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Esra Erol'da büyük kavuşma

29 Aralık 2017, Cuma
Hafta içi her gün Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Esra Erol'da programında yine mutlu bir son gerçekleşti. Adana Meydan Hastanesinde satıldığı söylenen ve gerçek ailesini bulmak için programa başvuran Mülkiye Melek haftalardır biyolojik ailesini canlı yayında buldu. İşte o anlar...
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