ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de buluşan Esra Erol'da programında bugün Ahmet ve Büşra'nın kararı herkesi şaşırttı. Programı kaçıran ve takip etmek isteyenler için Esra Erol'da 1 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 1 Ekim programında Ahmet ve Büşra'nın kararı herkesi şaşırttı!01.10.2019 20:04
- Gemlik Belediyesi'nde rehine krizi! Belediye Başkanı yardımcısını kurtarmak için kapıyı böyle kırdı (Video)
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Basel maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
- Müge Anlı'dan canlı yayında çok konuşulan tepki: Kaybolduysa da iyi olmuş... Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu
- Bursa Gemlik Belediye başkan yardımcısı silahla rehin alındı! Başkan kapıyı kırarak saldırganı etkisi hale getirdi (Video)
- Amazon’un CEO’su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı’yı anma töreninde konuştu (Video)
- Bursa Gemlik'te rehin alınan Belediye Başkan Yardımcısı Şentürk'ü Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kurtardı (Video)
- ABD'de korkuç olay! Şeytan çıkaracağım diye 6 yaşındaki oğlunu yakarak öldürdü! (Video)
- Müge Anlı'da DNA sonucu açıklandı mı? 2 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm tek parça kesintisiz izle!
- Kahraman polis, denize atlayıp intihara teşebbüs eden genci böyle kurtardı (Video)
- İstanbul Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını (Video)
- Paris moda haftasında defileye sızan sahte mankeni Gigi Hadid sahneden kovdu (Video)
- Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman başlayacak? 2019 Diriliş Osman fragmanı yayınlandı mı? (Video)
- Gemlik Belediyesi'nde rehine krizi! Belediye Başkanı yardımcısını kurtarmak için kapıyı böyle kırdı (Video)
- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Basel maçı öncesi basın toplantısı düzenledi
- Müge Anlı'dan canlı yayında çok konuşulan tepki: Kaybolduysa da iyi olmuş... Müge Anlı sosyal medyaya damga vurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.