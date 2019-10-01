Esra Erol'da 1 Ekim programında Ahmet ve Büşra'nın kararı herkesi şaşırttı! 01.10.2019 20:04

ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de buluşan Esra Erol'da programında bugün Ahmet ve Büşra'nın kararı herkesi şaşırttı. Programı kaçıran ve takip etmek isteyenler için Esra Erol'da 1 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.