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Esra Erol'a katılan anne kızından duydukları karşısında şoke oldu!

16 Kasım 2017, Perşembe
Ersa Erol'da bir anne, 3 aydır görmediği kızına kavuşabilmek için canlı yayına geldi fakat telefonla bağlanan kızından duydukları karşısında şoke oldu.
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