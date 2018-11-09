Esra Erol 24 saatte başardı! Yıllardır süren özlem canlı yayında bitti 09 Kasım 2018, Cuma

ATV'nin sevilen Esra Erol’da programına 2 kardeşin kavuşma anı damgasını vurdu. İşte o anlar...

Tuğçe babasının ilk evliliğinden dünyaya gelen ablasını aradığını ve 24 yaşlarında olduğunu ifade etti. Seher isimli ablaya ulaşmaya çalışan Tuğçe, babasının ablası Seher'i hiç unutamadığını ve yıllardır onu aradığını söyledi.

Kızını hiç kucağına alamayan ve kalp hastası olan acılı baba Mustafa Çat, bugün Esra Erol'da kızına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları yayınlanan Seher bugün biyolojik ailesiyle Esra Erol'da kavuştu.

1 sene önce gerçeği öğrenen Seher, kardeşi ve babasıyla Esra Erol'da bir araya geldi ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Mustafa Çat gözyaşlarına boğularak "kızımı her yerde aradım ama bulamadım" diyerek hiç görmediği torunuyla canlı yayında hasret giderdi.

Öte yandan bir kez olsun ablasını görmek isteyen Tuğçe, Esra Erol'da 24 saat içinde ablasını kucakladı.