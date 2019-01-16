Esra Albayrak ödül töreninde gençlerle buluştu 16 Ocak 2019, Çarşamba

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, katıldığı bir programda gençlere önerilerde bulundu. 28 Şubat döneminde yaşadıklarını anlatan Albayrak, "28 Şubat sürecini hepiniz biliyorsunuz. Hala hazmedemediğim bir konu var o da hayal kurmamıza engel olmaları. Sadece olabileceklerimizi bilerek hayallerimizi tırpanlamış olmayı hala affedemiyorum. Çok ağır bedeller ödendi. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı. 28 Şubat'ın daha kahramanları tanıtılmadı" dedi. Albayrak, gençlerin hayallerinin büyük olduğunu kaydederek, "Hayalleri olan uyumaz" İfadesini kullandı.