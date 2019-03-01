Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, Üsküdar’da düzenlenen ‘28 Şubat: Aslında Ne Oldu’ adlı seminerde 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. Albayrak, "Ben lise 2'de muhatap oldum 28 Şubat'la. Fen matematikte sınava hazırlanan bir lise öğrencisiydim o dönem hedefim, imam hatipli öğrencinin hedefleri arasında olmayan genetik mühendisliğiydi. Onuncu sınıfta milli güvenlik dersiyle birlikte 28 Şubat bize çarptı. Bize 28 Şubat duyumlarla geldi önce yasak geliyormuş diye haberler geldi o dönemde üniversitelerde başlayan başörtü yasağı oldu başörtülü ablalarımız için Beyazıt Meydanı'nda eylemlere katıldık." dedi.
Esra Albayrak 28 Şubat sürecini anlattı01.03.2019 03:08
- Esra Albayrak 28 Şubat sürecini anlattı
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