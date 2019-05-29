Esnafı azarlayan Ekrem İmamoğlu sosyal medyada videoyu keserek paylaştı

İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlar tarafından sorulan "FETÖ ve PKK" soruları karşısında maskesini düşürerek gerçek yüzünü gösterdi. Esnafı küçük görerek "ukalalık yapma" diye azarlayan İmamoğlu bu görüntülerin tepki çekmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak görüntüleri montajlayıp paylaştı. İşte İmamoğlu'nun keserek paylaştığı o video...
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