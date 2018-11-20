Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Tipi'nin ölüp ölmeyeceği merak konusuyken, sevilen dizinin yönetmen Onur Tan'dan gelen bir paylaşım dikkat çekti. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanında Ateş kimliğinin ortaya çıktığını öğrenince yeni planını uygulamaya geçiyor. Ateş'in yeni planı ise Tipi'nin ablası Emine'yi ortadan kaldırmak olacak. Peki, Çakırbeyli Ailesi bu plana engel olabilecek mi? İşte EDHO 116. yeni bölüm hakkında dizinin yönetmeni Onur Tan'ın dikkat çeken paylaşımı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden dikkat çeken paylaşım! EDHO'da Ateş yanacak mı?20 Kasım 2018, Salı
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