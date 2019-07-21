Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın Pazar eğlencesi! 21.07.2019 12:53

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, Instagram hesabından Pazar sabahı eğlencesini paylaştı. 2 yıl önce Temmuz ayında Buket Arıkan ile dünyaevine giren Ozan Akbaba, geçtiğimiz hafta oğlu Ozan Ali'nin 1. yaş gününü kutladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile kariyer hayatında emin ve hızlı adımlarla başarı yakalayan Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali'yi görenler ise çok şaşırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Reis'i Ozan Akbaba'nın Pazar eğlencesi...