Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! EDHO 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti... 29.05.2019 09:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 4 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren EDHO 139. bölüm ile 3 aylığına ekranlara veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde İlyas ve Behzat'ın Ankara havasında oynadığı anlar geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara böyle veda etti!

