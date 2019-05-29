Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 4 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren EDHO 139. bölüm ile 3 aylığına ekranlara veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde İlyas ve Behzat'ın Ankara havasında oynadığı anlar geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara böyle veda etti!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! EDHO 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti...29.05.2019 09:50
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