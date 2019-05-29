Haberler Web TV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! EDHO 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde çok konuşulan sahne! EDHO 139. bölümüyle ekrana böyle veda etti...

29.05.2019 09:50

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 4 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren EDHO 139. bölüm ile 3 aylığına ekranlara veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde İlyas ve Behzat'ın Ankara havasında oynadığı anlar geceye damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlara böyle veda etti!


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları