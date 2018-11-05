Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sağlık çalışanlarının takdirini aldı! EDHO son bölüm dillere desten oldu! 05 Kasım 2018, Pazartesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm sağlık çalışanlarının takdirini topladı. Atv'nin efsanelerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. son bölüm yine izleyiciye nefes kesen dakikalar yaşattı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO son bölümdeki hastane sahnesi çok konuşuldu. Dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından Prof. Dr. Birgül Sönmez'in, EDHO'daki acılı Çakırbeyli ailesinin sağlık ekiplerine saygılı davrandığı sahne için Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Onur Tan'a teşekkürlerini ileten yazısını paylaştı. İşte EDHO'daki dillere destan sahne...