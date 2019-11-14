Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm kesintisiz full izle! EDHO son bölüm tek parça izle 14.11.2019 12:40

EDHO son bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV'de salı günlerinin lider dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. son bölüm izle! ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde oğlu Hızır Ali'yi kurtarmak için Altan ile pazarlık masasına oturan Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin yaptığı hareket sonrası büyük bir şok yaşadı. Heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. yeni bölüm tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.