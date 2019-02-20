Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm final sahnesinde öldürülen kim? 20.02.2019 11:32

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO'da ortalık iyice karıştı. Façalılar ile Çakırbeyliler arasındaki gerilim arttıkça dizideki ölüm sayıları da artıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüme Hızır'ın planı damga vururken, son sahnede öldürülen kişi ile gelecek bölümün daha heyecanlı olacağı sinyalleri verildi.