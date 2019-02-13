Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümden çok konuşulan dördüncü son sahne! 13.02.2019 17:03

EDHO 124. son bölümde geceye damga vuran 4. ve son sahne ise Hızır Çakırbeyli'nin, masanın yeni lideri Ünal Kaplan'ın sözüne destek vermesi oldu. İlyas ile Behzat arasındaki husumetin son bulması adına böyle bir hamle yapan Ünal Kaplan herkese, "Bu masada kimse birbirini öldüremez!" sözüyle masanın kuralını tüm üyelere bir kez daha hatırlattı. Hızır Çakırbeyli ise, "Lider Ünal Bey, o ne derse öyle olacak!" diyerek kardeşi İlyas ve diğer Çakırbeyliler'e mesaj verdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölümün son sahne ve diğer 3 sahneler günün en çok konuşulan konusu oldu...