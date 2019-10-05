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Eskişehir'de pompalı dehşeti! Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü

05.10.2019 19:51

Eskişehir’de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.


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