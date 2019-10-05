Eskişehir’de Yunus Ö. (22), eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü eniştesi Eşref Santur’ün (33) evini basıp, pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekiplerince evden çıkarken elindeki pompalı tüfekle yakalanan katil zanlısı Yunus Öner, gözaltına alındı.
Eskişehir'de pompalı dehşeti! Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü05.10.2019 19:51
- Eskişehir'de pompalı dehşeti! Eşine tacizle suçladığı eniştesini öldürdü
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