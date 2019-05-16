Haberler Web TV Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

16.05.2019 22:31

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları