Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var16.05.2019 22:31
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