Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un özel kalem müdürü Şenol Durur’un DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı 13.03.2019 19:30

Eskişehir’de CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un özel kalem müdürü Şenol Durur’un terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Durur 2005’te DHKP-C yapılanması ‘Gençlik Federasyonu’nun AB’yi protesto eyleminde gözaltına alındı. Yine Ankara’da örgüt afişi asarken yakalandı. 2006’da Ankara’da 2 kez daha gözaltına alınan Durur, daha sonra Eskişehir’de de marjinal sol örgütlerin birçok eylemine katıldı.