Eskişehir'de akılalmaz olay! 5 kişi önünü kesti ve kurşun yağdırdı

Eskişehir’de seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan bir bir genç ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şahısların gizlenebilecekleri adresler üzerinde de duyarlı olurken şahısların yakalanması için kent genelinde çalışmalar sürüyor.
Eskişehir'de akılalmaz olay! 5 kişi önünü kesti ve kurşun yağdırdı14.06.2019 01:09
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