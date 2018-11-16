Eski Türkiye'yi özleyenler yine sahnede! Millete hakaret edenlerin öyküsü... 16 Kasım 2018, Cuma

Türkiye son 16 senede başta özgürlükler ve insan hakları olmak üzere birçok alanda sessiz devrimler yaşadı. Vesayet rejiminin prangalarından kurtuldu ama hala eski Türkiye'nin hayalini kuranlar var. Danıştay'ın 'andımız' kararıyla başlatılan tartışma o zihniyetin hortlatılmaya çalışıldığını gözler önüne serdi. Eski Türkiye'nin savunucuları millete milletin değerlerine hakaret etmekten çekinmediler. İstiklal Marşı'na ırkçı diyen de oldu, inancı yüzünden yıllarca eziyet edilen bu ülkenin evlatlarına hakaret eden de...