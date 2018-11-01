FETÖ'nün ilk kumpas davasında iddianameyi hazırlayan eski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi. Sarıkaya, FETÖ'nün orduya yönelik ilk kumpası olarak kabul edilen Şemdinli iddianamesini hazırlamıştı... Ferhat Sarıkaya, Van’da YYÜ eski rektörleri Prof. Yücel Aşkın ve Prof. Hasan Ceylan ile cezaevinde intihar eden YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı’nın da yargılandığı, 25 milyon dolarlık ihale yolsuzluğu davasında da iddianameyi hazırlayan isimdi.
Eski Şemdinli Savcısı Ferhat Sarıkaya meslekten ihraç edildi01 Kasım 2018, Perşembe
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