Eski manken Aydan Şener'in kızı çok şaşırttı! Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı 06.09.2019 15:33

Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Uzun zaman önce ekranlara veda eden Aydan Şener'in kızını görenler inanamıyor. Kendisi ekranlarda olmasa da kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilen Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Aydan Şener'in kızı...