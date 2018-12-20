Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ve kızı Hülya Ertem Kadıköy Kozyatağı'nda yaşadıkları evde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.
Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti20 Aralık 2018, Perşembe
- Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı yangında hayatını kaybetti
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