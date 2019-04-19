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Eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'na veda! Başkan Erdoğan tabuta omuz verdi

19.04.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eski İTO Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından Şahinoğlu'nun tabutuna omuz verdi.


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