Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun döneminde 79 ile FETÖ'cü müdür atanmış! 30.05.2019 14:52

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında “FETÖ’ye yardım etmek” suçlamasıyla açılan davada ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Sabri Uzun’un istihbaratı yönettiği 2004-2006 arasında 81 ilin istihbarat şube müdüründen 79’unun FETÖ’cü olduğu tespit edildi. Uzun, Recep Güven, Muharrem Durmaz gibi FETÖ’cülere de kefil olduğu ve FETÖ elebaşı Gülen'in yargılandığı mahkemeye yazı gönderdiği öğrenildi.