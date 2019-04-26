Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz günlerde "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi26.04.2019 11:07
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