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Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis

18.04.2019 17:01

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


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