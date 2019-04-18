Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis18.04.2019 17:01
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