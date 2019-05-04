Eski hakim FETÖ ablası çıktı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu 04.05.2019 17:42

Başkent Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakim Aslı D, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Aslı D., "Gemlik'te 2012-2013 yıllarında bir örgüt evinde kaldım. Bu evde kaldığım bir yıl boyunca ev ablalığı yaptım. Bu evde görevim evde kalanlara sohbet vermek, burs alan varsa burs alanlara bu paraları dağıtmaktı" dedi.