Başkent Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakim Aslı D, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. Aslı D., "Gemlik'te 2012-2013 yıllarında bir örgüt evinde kaldım. Bu evde kaldığım bir yıl boyunca ev ablalığı yaptım. Bu evde görevim evde kalanlara sohbet vermek, burs alan varsa burs alanlara bu paraları dağıtmaktı" dedi.
Eski hakim FETÖ ablası çıktı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu04.05.2019 17:42
- Sultangazi'de mahalleyi arılar bastı! Arılar mahalleliye saldırdı
- Eski hakim FETÖ ablası çıktı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu
- FETÖ’nün ABD’deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibeler deşifre edildi
- Mansur Yavaş'tan işçi kıyımına devam ediyor!
- Son dakika: Ayvalık'taki tekne faciasında flaş gelişme
- İsrail savaş uçakları Gazze'ye bomba yağdırıyor! Gazze'nin bombalanma anı kamerada (Video)
- Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı
- Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı
- Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
- Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının tarihi belli oldu (Video)
- Samur Almanlara rakip oldu! "Yapamazsınız" diyorlardı....
- Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.