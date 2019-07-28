Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi. Büyükanıt'ın tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi28.07.2019 01:27
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