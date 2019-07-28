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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt İstanbul'a getirildi

28.07.2019 01:27

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi. Büyükanıt'ın tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.


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