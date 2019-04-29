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Eski futbolcu Ümit Karan'a hapis şoku

29.04.2019 16:19

Son dakika haberine oturduğu sitede çalışan kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla istinaf mahkemesinde yargılanan eski milli futbolcu Ümit Karan,“sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.


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