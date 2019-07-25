Eski eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti! Cinayet anı kamerada 25.07.2019 13:35

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Şehmuz Ersait, eski eşi Nuray Anar'ı tabancayla vurup, öldürdükten sonra intihar etti. Cinayet anı saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Şehmuz Ersait, bir yıl önce boşandığı eşi Nuray Anar'ın evinin önüne gelerek beklemeye başladı. Ersait, işe gitmek için evden çıkan Anar'ı görünce tabancasını ateşledi. Şehmuz Ersait daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in öldüğünü belirledi. Haberi duyarak olay yerine gelen Nuray Anar'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nuray Anar ve Şehmuz Ersait'in cenazeleri morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Şehmuz Ersait'in (55) eski eşi Nuray Anar'ı (44) sokak ortasında tabanca ile ateş edip öldürdükten sonra intihar ettiği anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şehmuz Ersait, çantadan tabancayı çıkartıp eşine doğru koşarken, kadının kaçmaya çalıştığı görüldü. Ersait'in, peşinden koştuğu Anar'ı tabanca ile ateş ederek öldürüp, intihar ettiği, site sakinlerinin de olay yerine koştuğu belirlendi.