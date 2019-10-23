FETÖ’nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmak zorunda kalan CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri olan eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten canlı yayında bomba itiraflar geldi. Ateş, ‘’Ben o dönemin MYK’sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal’ı vermeseydi, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.’’ dedi.
Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten çarpıcı sözler! ‘’Deniz Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’23.10.2019 04:11
- Eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten çarpıcı sözler! ‘’Deniz Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
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