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Eski CHP'li vekil Pavey Fransız kanalına ağladı

26 Haziran 2018, Salı

24 Haziran seçimleri sonrası ısrarla Türkiye düşmanı yayınlarına devam eden Fransız kanalları eski CHP Milletvekili Şafak Pavey'i canlı yayında ağırladı. Pavey, söz konusu yayında seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iftirasını attı.

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