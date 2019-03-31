Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu kullandı 31.03.2019 13:03

Eski Başbakan Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte oyunu kullanacağı Yeniköy İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Tansu Çiller, "Bugün çok güzel bir gün, eminim sandıkları milletimiz dolduracaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak, inşallah hayırlı olsun" dedi.