Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti! Fikret Ünlü kimdir? 19.02.2019 10:41

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.