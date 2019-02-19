Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti! Fikret Ünlü kimdir?19.02.2019 10:41
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