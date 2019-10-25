Haberler Web TV Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda, 52 bin 800 TL aldı! Suçüstü yakalandı

Eşiyle ilişkisi olan kişiden şantajla, 4 ayda, 52 bin 800 TL aldı! Suçüstü yakalandı

25.10.2019 19:49

Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği M.C.'den (43) çıplak fotoğraflar ve görüntüleri yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan V.G. (39), tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan V.G., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları