Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldürdü 07.10.2019 01:46

Antalya’da eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Bayram Kır’ı (38) sokak ortasında vurarak öldüren Celil D. evinde yakalandı. Celil D. ilk ifadesinde eşinin kendisini Bayram Kır yüzünden terk ettiğini ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi. Bayram Kır ile Celil D.'nin 8 yıldır komşu olduğu öğrenildi.