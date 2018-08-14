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  • "Eşime baktın" dedi baltayla saldırdı...Dehşet anları kamerada

"Eşime baktın" dedi baltayla saldırdı...Dehşet anları kamerada

14 Ağustos 2018, Salı

Kadıköy’de "eşime baktın" diyerek iş yerini basan baltalı koca, bacağından vuruldu. Öfkeli kocanın iş yerini basarak sahibini dövmesi ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı. Olaya anında müdahale eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları dakikalar içerisinde gözaltına aldı.

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