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  • Esenyurt'taki kazada yayanın metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

Esenyurt'taki kazada yayanın metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

31 Ağustos 2018, Cuma

Esenyurt'ta kırmızı bir ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, yaya metrelerce havaya savurdu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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