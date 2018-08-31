Esenyurt'taki kazada yayanın metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada

Esenyurt'ta kırmızı bir ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı, yaya metrelerce havaya savurdu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt'taki kazada yayanın metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada31 Ağustos 2018, Cuma
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