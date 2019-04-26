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Esenyurt'ta yolda çatlaklar oluştu çevredeki binalar boşaltıldı

26.04.2019 20:36

Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat dolayısıyla bir sokak ve caddede yolda çatlaklar oluştu. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.


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