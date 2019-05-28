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Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü

28.05.2019 01:25

Esenyurt’ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün’ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


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