Esenyurt'ta rezidans'ta yangın paniği! 27.08.2019 11:29

Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile, " Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.