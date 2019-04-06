Esenyurt’ta 'pes' dedirten kaza! Böyle çarptı ve kaçtı 06.04.2019 12:55

İstanbul Esenyurt’ta bir sürücü lüks aracıyla bir kıza çarptı. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sürücünün yaptığı bu kadarına da 'pes' dedirtirken ve bir kişinin yaralandığı, bir kişinin kıl payı kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.