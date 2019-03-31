Esenyurt'ta okulda yangın çıktı oy sayımına ara verildi

Esenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına ara verildi. Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.
Esenyurt'ta okulda yangın çıktı oy sayımına ara verildi31.03.2019 18:25
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