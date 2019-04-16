Haberler Web TV Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta korkutan yangın

16.04.2019 17:59

İstanbul Esenyurt'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, binanın çatısında hasar oluştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları