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Esenyurt'ta jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

03 Ocak 2019, Perşembe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek madde Metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli ile ekiplerin arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı.


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